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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kırşehir İl Başkanlığını Ziyaret Etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kırşehir incelemelerine Valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra AK Parti İl Teşkilatında partilileriyle buluştu. Burada konuşan Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Kağıt üzerinde masa başında başarılı olmanın anlamı yok. Teşkilat sahada çalışmalı. 2002 Yılından bu yana Cumhurbaşkanımız, daha ileri gitti ve teşkilatta bu anlamda onu örnek ve model olarak aldı. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u yönettiği ekip Türkiye'yi yönetti. Cumhurbaşkanımızın; aşkı ve direnci inşallah hepimize örnek olur" diye konuştu.

İl Başkanı Ünsal da, büyük bir aile olmanın onurunu yaşadıklarını ve kardeş hukukunu şehirde tam manasıyla uyguladıklarını aktardı. İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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