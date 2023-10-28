Ahmet Davutoğlu: Gazze'de İnsanlık Katlediliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı ve insanlık katliamına dikkat çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ey müslüman ayağa kalk! Ey insanlık ayağa kalk! Gazze'de katledilen insanlıktır. İsrail devlet terörü uygulayarak, kadın çocuk demeden masum sivilleri katlediyor, dünya seyrediyor. Yeter, yeter" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili bu akşam sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ey müslüman ayağa kalk! Ey insanlık ayağa kalk! Gazze'de katledilen insanlıktır. İsrail devlet terörü uygulayarak, kadın çocuk demeden masum sivilleri katlediyor, dünya seyrediyor. Yeter, yeter!"