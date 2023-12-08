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Ahmet Davutoğlu: Bizim bütün partilere kapımız açık

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, bütün partilere kapılarının açık olduğunu ve hiç kimseye ön yargılı bakmadıklarını söyledi. Davutoğlu, yerel seçimlere en doğru adaylarla girmek istediklerini ve Saadet Partisi ile istişare halinde olduklarını belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizim bütün partilere kapımız açık. Hiç kimseye ön yargılı bakmıyoruz." dedi.

Davutoğlu, Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere en doğru adaylarla girmek istediklerini, bu konuda çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Milletin çıkarlarını partinin çıkarlarından önde tuttuklarını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün çalışmalarımızda hiçbir kimseye öfkemiz, kinimiz yoktur, hiç kimseye karşı da önyargımız yoktur. Her seçimden sonra muhalefet içinde ciddi tartışmalar olurken, partiler kendi muhasebelerini yaptılar ve hepsine saygı duyuyorum. Olumlu bir adım olarak da partiler arası ilişkiler bağlamında tek olumlu adım Gelecek Partisi ve Saadet Partisi grubunun Meclis'te kurulması oldu. Bizim en temel hedefimiz bütün illerin, şehirlerin hak ettikleri adayların bulunmasını sağlamaktı. Sonrasında bu adayın hangi partiden olduğu önemlidir ama birinci önemde değildir. Biz Gelecek Partisi olarak bunları araştırıyoruz."

Belediye başkan adaylarını açıklamaya başladıklarını hatırlatan Davutoğlu, Saadet Partisi ile istişare halinde olduklarını anlattı.

Aralarında bu anlamda bir hukukun olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Buna karşılıklı olarak riayet edeceğiz. Diğer partilerin hiçbirine kapımız kapalı değil. Bizim bütün partilere kapımız açık. Hiç kimseye ön yargılı bakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Saadet Partisi ile parti tabanlarında oluşan ittifakın üst yönetimlerindekine göre daha önemli ve teşvik edici olduğunu sözlerine ekledi.

Zağnos Paşa Camisi'nin önünde cuma namazı sonrası vatandaşlara pilav ikramında bulunan Davutoğlu, çarşı esnafını ve Saadet Partisi İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ahmet Davutoğlu, daha sonra Bandırma ilçesinde parti teşkilatının kongresine katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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