Afyonkarahisar'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Mitinge sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi katıldı. Mitingde İsrail'in lanetlendiği ve Filistin'e destek söylemlerinin dile getirildiği bildirildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de mitinge katıldı. Mitingin sonunda İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua edildi.

Afyonkarahisar'da Filistin'e destek mitingi gerçekleştirildi. Mitinge çok sayıda sivil toplum kuruluşundan katılım sağlandı.

Miting Cuma namazı sonrası gerçekleştirildi. Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar slogan atarak Zafer Kent Meydanına kadar yürüdü. İsrail'in lanetlendiği mitingde, Filistin'e destek söylemlerinde bulunuldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı mitinge ayrıca Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı.

Mitingin sonunda İsrail zulmünün son bulması için İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua edildi. - AFYONKARAHİSAR