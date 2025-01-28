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Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

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Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'ne, 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. İcra memurları, Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el koydu.

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanlığı'na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

CHP'Lİ SEYHAN BELEDİYESİ'NE HACİZ GELDİ

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin'in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı'na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin'in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

BAŞKAN TEKİN: ÖNCEKİ DÖNEMİN BORÇ YÜKÜNÜN BİR SONUCU

Tekin konu hakkında basınaçıklaması yaptı. Başkan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Seyhanlılar, Bugün basına yansıyan ve belediyemiz aleyhine başlatılan haciz işlemi, maalesef önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

"YÜKSEK BORÇLARLA DEVREDİLMİŞ BİR BELEDİYE İLE KARŞILAŞTIK"

Göreve geldiğimizde, seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediye ile karşılaştık. Belediyemiz, o dönem alınan meclis borçlanma yetkileri ile çekilen banka kredilerine rağmen, bu kredilerle dahi ödenmeyen borçların yükü altında bırakılmıştı. Bu tabloya, 1 Mart 2024 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile %140 oranında artırılan personel maaşları, aynı oranda yükselen vergi ve SGK borçları da eklenmiştir.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

"BÜTÇEDEN GELEN PAYLARIMIZIN YÜZDE 40'I KESİLDİ"

Önceki dönemde bozulan mali disiplin, belediyemizin ekonomik olarak daha da zor bir sürece girmesine neden olmuştur. Üstelik merkezi hükümet tarafından bütçeden gelen paylarımızın %40'ının kaynakta kesilmesi, mevcut durumumuzu daha da ağırlaştırmıştır. Bu zorlu tabloya rağmen, Seyhanlı hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm olanaklarımızı zorlayarak hizmet üretmeye devam ettik.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

Piyasa borçlarına rağmen halkımızın en temel ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Seyhan'da iş yapan iş insanlarımızın katkılarıyla Kent Lokantaları açarak dar gelirli yurttaşlarımız için uygun fiyatlı, kaliteli yemekler sunmayı başardık. Parklarımızın bakımı için yüksek bütçeli ihaleler yapmaktansa, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlarımızın çalışmasını sağlayarak hem istihdam yarattık hem de mali tasarruf sağladık.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

"ÖNCELİĞİMİZ BORÇLARIMIZI ÖDEMEK VE MALİ DİSİPLİNİ YENİDEN SAĞLAMAK"

Tüm bu çabalarımıza rağmen, geçmişten devraldığımız mali yük, piyasaya olan borçlarımızın ödenmesinde aksamalara neden olmuştur. Ancak bu durum karşısında, Seyhan Belediyesi olarak güçlü bir irade ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz, şeffaf ve çözüm odaklı bir şekilde borçlarımızı ödemek ve mali disiplini yeniden sağlamak olacaktır. Seyhanlı hemşehrilerimizin bu süreçteki sabrı ve desteği en büyük gücümüzdür. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize olan inancımız tamdır. Belediyemiz, halkımızın refahı için gereken her adımı atmaya devam edecektir."

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Chp vermeyi bilmiyor tek bildikleri almak cukka

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Haber Yorumlarıcumali inan:

Bir CHP klasiği

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Haber YorumlarıFake You hard:

Hep onceki yonetimin borcu oluyor kimse ben hataliyim diyemiyor zaten

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Haber YorumlarıYahya Akçay:

O haciz yaapmları bir daha belediyeye almayn yanından. Geçirmeyin akp li bunlar belegiywyii yılkarca sömrmüüşlet

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Haber YorumlarıSelim K:

2kere 2 4 AKP seçimle kaybettiklerini yargıyı kullanarak ger alıyor

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Devletin düştüğü duruma bak ! Yolsuzlara ,paraların sıfırlayanlara değil de,Kendü kurşunlarına haciz ! Dünyada örneği yok.Bir ülke anca bu kadar itibarsızlaştırılır

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

siyasiymiş değilmiş onun borcuymuş bunun borcuymuş teknik olarak haciz işlemi fakat gerçek başka halkın malını haciz ediyorsunuz

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Haber YorumlarıHaci ismail Bayhan:

CHP yönetimi hep böyle Seyhan belediyesi 4 seçimdir CHP'de oya tekinden önceki Akif akay chp ondan önceki Zeydan Karalar CHP anca şov yaparlar Zeydan başkan darısı sana sende batıkları oynuyorsun tablo yapıp öncesi sonrası diyordunuz ne oldu yazık olan adana halkina oldu bir Adanalı olarak haram ediyorum hakkımı anca yediler adanayi

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ne kadar borç devraldıysanız asın duvarlara...

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Haber YorumlarıHaji G. Osman / G&S Åkeri:

Elhamdülillah ????

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