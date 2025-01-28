Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanlığı'na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

CHP'Lİ SEYHAN BELEDİYESİ'NE HACİZ GELDİ

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin'in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı'na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin'in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi.

BAŞKAN TEKİN: ÖNCEKİ DÖNEMİN BORÇ YÜKÜNÜN BİR SONUCU

Tekin konu hakkında basınaçıklaması yaptı. Başkan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Seyhanlılar, Bugün basına yansıyan ve belediyemiz aleyhine başlatılan haciz işlemi, maalesef önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır.

"YÜKSEK BORÇLARLA DEVREDİLMİŞ BİR BELEDİYE İLE KARŞILAŞTIK"

Göreve geldiğimizde, seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediye ile karşılaştık. Belediyemiz, o dönem alınan meclis borçlanma yetkileri ile çekilen banka kredilerine rağmen, bu kredilerle dahi ödenmeyen borçların yükü altında bırakılmıştı. Bu tabloya, 1 Mart 2024 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile %140 oranında artırılan personel maaşları, aynı oranda yükselen vergi ve SGK borçları da eklenmiştir.

"BÜTÇEDEN GELEN PAYLARIMIZIN YÜZDE 40'I KESİLDİ"

Önceki dönemde bozulan mali disiplin, belediyemizin ekonomik olarak daha da zor bir sürece girmesine neden olmuştur. Üstelik merkezi hükümet tarafından bütçeden gelen paylarımızın %40'ının kaynakta kesilmesi, mevcut durumumuzu daha da ağırlaştırmıştır. Bu zorlu tabloya rağmen, Seyhanlı hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm olanaklarımızı zorlayarak hizmet üretmeye devam ettik.

Piyasa borçlarına rağmen halkımızın en temel ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Seyhan'da iş yapan iş insanlarımızın katkılarıyla Kent Lokantaları açarak dar gelirli yurttaşlarımız için uygun fiyatlı, kaliteli yemekler sunmayı başardık. Parklarımızın bakımı için yüksek bütçeli ihaleler yapmaktansa, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlarımızın çalışmasını sağlayarak hem istihdam yarattık hem de mali tasarruf sağladık.

"ÖNCELİĞİMİZ BORÇLARIMIZI ÖDEMEK VE MALİ DİSİPLİNİ YENİDEN SAĞLAMAK"

Tüm bu çabalarımıza rağmen, geçmişten devraldığımız mali yük, piyasaya olan borçlarımızın ödenmesinde aksamalara neden olmuştur. Ancak bu durum karşısında, Seyhan Belediyesi olarak güçlü bir irade ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz, şeffaf ve çözüm odaklı bir şekilde borçlarımızı ödemek ve mali disiplini yeniden sağlamak olacaktır. Seyhanlı hemşehrilerimizin bu süreçteki sabrı ve desteği en büyük gücümüzdür. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize olan inancımız tamdır. Belediyemiz, halkımızın refahı için gereken her adımı atmaya devam edecektir."