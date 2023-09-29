Adana'da Belediyelerde Rüşvet Operasyonu: Evlerde Servet Bulundu

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine düzenlenen rüşvet operasyonunda yapılan ev aramalarında büyük miktarda değerli eşya ve para bulundu. Operasyon kapsamında toplam 60 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine düzenlenen rüşvet operasyonunda evlerde yapılan aramalarda adeta servet çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'imar yolsuzluğu' soruşturması çerçevesinde 61 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, şafak vakti yapılan operasyonlarda aralarında Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar ve şuan ki imar müdürü ile çalışanların bulunduğu, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü de olmak üzere toplam 60 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde ve belediye binalarında arama yapılırken şüphelilere ait 112 taşınmaza ve 37 araca tedbir uygulandı.

Servet çıktı

Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bin 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin liralık ziynet eşyası, 11 bin 370 Dolar, 5 bin 700 Euro, 17 bin 50 Türk Lirası, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, firari 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi. - ADANA