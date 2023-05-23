Adalet Bakanı Bozdağ: 'Oğan'a yapılan linçleri lanetliyorum'

Katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Oğan'a dünden beri yapılan linçleri, yapılan saldırıları burada lanetliyorum. Bu ilkel tutumu lanetliyorum" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplandıran Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde depremzede vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sonrasında muhalefetten gelen tepkilere de değinerek, "Depremzedelere karşı takınılan tutuma bakınca ben şaşırmadım. Bildik CHP dedim, bunlar hep böyle yapıyor. Ama bunlara en güzel cevabı sandıkta yine depremzede kardeşlerimiz, yine deprem bölgesinde yaşayan insanlarımız, bu saygısız, siyasi tutuma en büyük cevabı sandıkta reyleriyle vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sinan Oğan ilkesel bir tutum ortaya koydu"

Ata ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hakkında konuşan Bakan Bozdağ, "Sinan Oğan'ı bu başarısından dolayı kutluyorum. Çünkü gerçekten cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan çok büyük bir başarı ortaya koydu. Milletimizin önemli bir kesimin mi desteğini yanına aldı. Dünkü açıklamasıyla da esasında Sinan Oğan ilkesel bir tutum ortaya koydu. Zira bugüne kadar ortaya koyduğu görüşler savunduğu fikirler doğrultusunda bir tercihte bulundu. Çünkü tam bağımsız Türkiye'yi, terörle etkin ve kararlı mücadele eden bir Türkiye'yi isteyen Oğan ortaya koyduğu politikalar çerçevesinde ilkeli duruşun gereği olarak Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı açıkladığını ifade etti ki bu ifadeleri aynen doğru. Türk siyasetinde bir Oğan gerçeği olduğunu artık herkesin görmesinde fayda var.

"CHP'li kesimler tarafından linçe tabi tutulduğunu görüyoruz"

Oğan'ın açıklamalarının ardından CHP'li kesimlerce linçe tabi tutulduğunu aktaran Bakan Bozdağ, "Oğan'ın bu açıklamasından sonra CHP'li de kesimler tarafından bir linçe tabi tutulduğunu da görüyoruz. Çok ilginçtir. Yani Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı açıklamış olsa kendi görüşlerini ayaklar altına alarak böyle bir tutum ortaya koymuş olsa Oğan'dan daha iyisi daha güzeli olmayacaktı. Ama eğer onu değil de Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı alırsa ondan daha kötü kimse yok. Yani iyi ve kötü kavramlarına CHP zihniyeti farklı anlamda iyi olmak Kılıçdaroğlu'nu desteklemektir. Kötü olmak Tayyip Bey'i desteklemektir, takdire şayan iş yapmak Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yerine Erdoğan'ı desteklemek gibi bir anlayış yani her önüne gelene kendilerini destekliyorlarsa onları göklere çıkaran, eğer kendi görüşlerini desteklemiyorlarsa kendi adaylarını desteklemiyorlarsa yerin dibine sokan ilkel bir yaklaşım burada görüyoruz. Oğan'a dünden beri yapılan linçleri, yapılan saldırıları burada lanetliyorum. Bu ilkel tutumu lanetliyorum.

Bir pazarlığın olmadığını, bunun ilkesel bir duruş olduğunu aktaran Bakan Bozdağ şöyle konuştu:

"Türkiye öylesi bağnaz, böylesi bir yobaz, böylesi kendi gibi düşünmeyenlere yapılmadık hakareti, saygısızlığı bırakmayacak bir zihniyetin eline bırakılamaz. Türkiye aydınlık geleceğini, aydınlık düşüncelere sahip olan bir kadroyla yoluna devam etmesi lazım. Sadece orada değil pek çok kesimde de biz bunu görüyoruz. Yani Muharrem İnce'ye yapılan linçi hatırlayın. Akşener masadan kalkınca yapılan linçi hatırlayın, masaya dönünce yapılan övgüyü hatırlayın. İnce adaylıktan çekilince hakkında söylenenleri hatırlayın. Yani büyük bir itibar suikastçılığı yapıyor. Yani adeta bir kıyım yapılıyor."

"Muharrem İnce, itibar suikastine kurban gitti"

Muharrem İnce'nin gelecek vaat eden bir siyasetçi olduğunu aktaran Bozdağ, "Muharrem İnce, Türkiye'de genç bir siyasetçi. Tecrübeli ama genç bir siyasetçi, gelecek vaat eden bir arkadaşımız. Ama maalesef bir itibar suikastine kurban gitti. Kendisi bu iftira, kumpas, şantaj karşısında çıktı açıklama yaptı. Ben iftiraya uğradım, bana iftirayı atan FETÖ'dür dedi ve buradan da bir tutum ortaya koydu. Ama Kılıçdaroğlu tam bu açıklamaların yapıldığı anın sonrasında açıklama yaptı. Hedef gösterdi. Bu kasetin arkasında senin olduğunu biliyorum anlamına gelerek bir açıklama yaptı. Bir yandan iftiraya uğrayan bir cumhurbaşkanı adayı diyor ki bana bu iftirayı FETÖ attı. Bu kumpastır, montajdır diye adres de gösteriyor. Ama Öte yandan Cumhur İtçe Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kalkıp bütün bu beyanlar ortadayken bu beyanların aksini ispat eden bir delil de yokken Rusya'yı adres gösteriyor. Adeta FETÖ'yü aklayan, Rusya'yı adres gösteren bir yaklaşımın içerisine giriyor" diye konuştu. - ANKARA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023