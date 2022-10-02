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ABD ve Venezuela arasında mahkum takası

Politika Haberleri

ABD ve Venezuela arasında mahkum takası

Venezuela ile ABD arasında yapılan mahkum takasında ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 akrabasını, Venezuela ise 5'i ABD'li petrol şirketi yöneticisi olmak üzere toplam 7 kişiyi serbest bıraktı.

Venezuela ile ABD arasında yapılan mahkum takasında ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 akrabasını, Venezuela ise 5'i ABD'li petrol şirketi yöneticisi olmak üzere toplam 7 kişiyi serbest bıraktı.

ABD ile Venezuela arasında mahkum takası gerçekleştirildi. ABD, uyuşturucu suçları çerçevesinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 akrabasını, Venezuela ise buna karşılık 5'i ABD'li petrol şirketi yöneticisi olmak üzere toplam 7 kişiyi serbest bıraktı. Venezuela tarafından yapılan açıklamada, ABD'de "haksız yere" tutulan 2 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi. Venezuela'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ise "insani nedenlerden" dolayı takas edildiği ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, "haksız yere gözaltına alınan" ABD vatandaşlarının yakın zamanda ailelerine kavuşacağını söyleyerek, "Bugün, 7 ailenin bir kez daha bir araya gelmesini kutluyoruz. Kendimizi hala acı çeken ve haksız yere gözaltına alındığı için sevdiklerinden ayrı kalanların serbest bırakılmasını sağlamaya adıyoruz" dedi. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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