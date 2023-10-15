ABD'nin Kılıçdaroğlu'nu yönetebilme iddiası

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Adem Palabıyık, ABD'nin Kılıçdaroğlu'nun başkan olabileceği bir siyasal düzeni kolaylıkla yönetebileceğini iddia etti. Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun ABD destekli bir dış politika izleyebileceğini ve Filistin'in karşısında konumlanabileceğini belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Adem Palabıyık; ABD'nin, Kılıçdaroğlu'nun başkan olabileceği bir siyasal düzeni çok kolay yönetebileceğini iddia ederek, "Kılıçdaroğlu, ABD'den aldığı destek sebebiyle ABD dış politikasına gebe kalabilir ve Filistin'in karşısında konumlanabilirdi" dedi.

Filistin-İsrail savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk rolü hakkında açıklamalarda bulunan yapan Palabıyık, "İsrail hiçbir ayrım gözetmeden kadınları, çocukları, yaşlıları, bebekleri ve sivilleri katlediyor ve maalesef birçok ülke buna sessiz kalmış durumda, bunların arasında Müslüman ülkeler de var" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın Türkiye için bir beka sorunu olduğunu savunan Palabıyık, "ABD'de hamburger yemeğe giderken kimlerle görüştüğü hala bilinmeyen Kılıçdaroğlu, özellikle ülkemizin güvenliğinin geleceği açısından ciddi bir sorun oluşturuyor. Çünkü FETÖ'den uzaklaştırılan bireylerin göreve geleceğine dair söz veren Kılıçdaroğlu, bu isimler arasından bürokrat olarak görev vereceği birilerini seçmiş olsaydı, şu an muhtemelen Türkiye, bilfiil İsrail'in yanında olacaktı" diye konuştu.

"ABD, Kılıçdaroğlu'na istediğini yaptırabilirdi"

Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun kolay yönetilecek bir lider olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

"ABD, AK Parti ve Erdoğan isimlerine karşı ciddi alerji duyuyor. Bu sebepten Biden, 'muhalefetle işbirliği yapmalıyız' demişti. Bunları göz önüne alırsak ABD'nin, Kılıçdaroğlu'nun başkan olabileceği bir siyasal düzeni çok kolay yönetebileceğini iddia edebiliriz. Çünkü Kılıçdaroğlu, ABD'den aldığı destek sebebiyle ABD dış politikasına gebe kalabilir ve Filistin'in karşısında konumlanabilirdi."

Kılıçdaroğlu'nun Filistin açıklamasına değinen Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, sorulan soru sonrası ezberlenmiş cümlelerle cevap verdi ve 'Filistin'e desteğiz' dedi. Bu bildiğimiz ezberlenmiş bir cümledir. Dış politikaya dair tek bir rasyonel veya politik söz ifade edemedi. Tam tersine Cumhurbaşkanımız ise önemli çağrılar yaptı ve diplomasiyi harekete geçirdi. Sadece bu iki örnek dahi Kılıçdaroğlu başkan olsaydı, ciddi sorunların başlayacağı bir dış politikanın olacağına dair önemli işaretler sunuyor" dedi.

Arap ülkelerinin ABD'ye güvenmediğini ifade eden Sosyolog Palabıyık, "Arap ülkeleri ABD'ye güvenmiyor ve bu sebepten Kılıçdaroğlu yine muhtemeldir ki Arap ülkeleri ile ilişkileri asgari düzeye indirerek siyasi manevralar yapacaktı. Bu olay sonrası tüm Arap dünyası ile ilişkilerimiz ciddi bir hasar alabilirdi. Ayrıca Türkiye, Müslüman toplumların karşısında düşman dahi addedilebilirdi. Kılıçdaroğlu'nun ABD kökenli danışmanları asla ama asla Filistin lehine herhangi bir siyasi adımın atılmasına izin vermeyecekti. Çok şükür 14 ve 28 Mayıs seçimleri yerli ve milli duruş sergileyen halkımız ile tüm bu olumsuz ve olabilecek gelişmelere izin vermedi" ifadelerini kullandı. - BİTLİS