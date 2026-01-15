ABD, protestoculara yönelik şiddetten sorumlu olmakla suçladığı 5 İranlı yetkiliye yaptırım uyguladı

ABD, İran'da protestoculara yönelik şiddetten sorumlu olmakla suçladığı üst düzey beş İranlı yetkiliye ile İran petrolünün yabancı pazarlara satışından elde edilen gelirlerin aklanmasında rol alan 18 kişi ve şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD, İran'da protestoculara yönelik şiddetten sorumlu olmakla suçladığı üst düzey İranlı yetkilileri yaptırım listesine aldı. Yaptırım uygulanan arasında İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani dahil toplam 5 isim bulunuyor. Yaptırımlara konu olan İranlı yetkililer arasında Laricani'nin yanı sıra Luristan Eyaleti Kolluk Kuvvetleri Komutanı Mohammad Reza Hashemifar, Luristan Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanı Nematollah Bagheri, Fars Eyaleti Kolluk Kuvvetleri Komutanı Azizollah Maleki ve Fars Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanı Yadollah Buali yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım altındaki İran bankaları etrafında kurulan bir gölge bankacılık ağı çerçevesinde İran petrolünün yabancı pazarlara satışından elde edilen gelirlerin aklanmasında rol alan 18 kişi ve şirketi de yaptırım listesine alındığını açıkladı.

"Merkez Bankası iflas etmiş durumda"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD, özgürlük ve adalet taleplerinde kararlılıkla İran halkının arkasında durmaktadır. Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda İran halkına acımasız baskının içinde yer alan kilit İranlı liderlere yaptırım uygulamaktadır. Bakanlık, rejimin insan haklarına yönelik zorba baskısının arkasında olanları hedef almak için her aracı kullanacaktır" dedi.

ABD'nin yaptırım çabalarının İran'ın petrol ihracatını ciddi bir şekilde düşürdüğünü ifade eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Para birimi ve yaşam şartları hızla düşüyor. İran ekonomisi alarm vermeye devam ediyor. Merkez Bankası iflas etmiş durumda ve para basıyor. Sırada, hiper-enflasyon var. Rejim, müreffeh bir İran inşa etmek yerine, petrol gelirlerinden geriye kalanları nükleer silah geliştirmeye, füzelere ve dünyanın dört bir yanındaki terör vekillerine harcamayı tercih etti. Siviller, kötü yönetimi ve ekonomik çöküşü, haklı bir şekilde protesto ediyor" dedi.

Bessent, "İran liderleri, barışçıl gösterilere sokaklarda toplu ateş açmaktan hastanelerde yaralılara saldırmaya kadar uzanan şiddetle, vahşice karşılık verdi. Bugünkü yaptırımlar, rejimin İran petrolüne yönelik yaptırımları delmek ve enerji satışlarından elde edilen gelirleri, asıl sahipleri olan İran halkından uzaklaştırmak için kullanan 18 kişi ve kurumu hedef alıyor" dedi.

İranlı liderlere seslenen Bessent, "ABD Hazine Bakanlığı, tıpkı batan gemideki fareler gibi, İranlı ailelerden çaldığınız paraları panik içinde dünyanın dört bir yanındaki banka ve finans kuruluşlarına transfer ettiğinizi biliyor. Hem bu paraları hem de sizi izlediğimizden emin olabilirsiniz. Ama bize katılmayı seçerseniz halen zaman var. Başkan Trump'ın da söylediği gibi, şiddeti durdurun ve İran halkının yanında yer alın" ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler, uluslararası yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinin darboğaza girmesi ve İran riyalinin çökmesinin de etkisiyle 28 Aralık'ta başlamıştı. - WASHINGTON