ABD Başkan Yardımcısı Vance: "(ABD-İran arasındaki mutabakat zaptı) Anlaşmayı dün dijital olarak imzaladık"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının dün "dijital olarak" imzalandığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında varılan son anlaşmaya değinerek, "Nükleer programlarını kapsamlı bir şekilde yok ettik ve bu anlaşma, onların programı yeniden inşa etmemelerini sağlamaya yönelik" dedi.

İran'ın belirli yükümlülükleri yerine getirmesi halinde Körfez ülkeleri tarafından finanse edilecek 300 milyar dolarlık yeniden inşa fonuna erişebileceğini söyleyen Vance, "Yükümlülüklerinin kendi payına düşen kısmını yerine getirdiği sürece, Körfez koalisyonu tarafından finanse edilen böyle bir fona erişebilirler" dedi.

Vance ayrıca İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonlarına erişmesinin henüz kamuoyuna açıklanmayan mutabakat zaptı metninin bir parçası olduğu iddiasını reddetti. Vance, anlaşmanın imzalanmasının ardından daha ayrıntılı ve teknik konuların müzakerelerde ele alınacağını söyledi. Vance, "Varlıkların üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını konuşmaya hazırız. Ancak çok daha büyük bir mesele olan, nükleer program konusunda uzun vadeli taahhütlerde bulunmaları halinde ekonomileri üzerindeki yaptırımların kaldırılmasıdır" dedi.

"Anlaşmayı dün dijital olarak imzaladık"

İsviçre'de cuma günü düzenlenmesi beklenen imza töreni öncesi Vance, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının dün elektronik ortamda "dijital olarak" imzalandığını söyledi.

Trump, Vance ve Galibaf mutabakat zaptına imza attı

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada mutabakat zaptının ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf tarafından imzalandığını söyledi. ABD'li yetkili, "Hürmüz Boğazı'ndaki trafikte önemli bir artış göreceksiniz. Bu artış aslında şimdiden başladı ve zamanla yavaş yavaş artacak. Muhtemelen iki hafta içinde normale dönmeyeceğiz, ancak boğaz trafiğinde önemli bir artış göreceğiz" dedi.

Mutabakat zaptının tam metninin kamuoyuna açıklanacağını aktaran ABD'li yetkili, metnin önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde açıklanacağını ifade ederek, "Mutabakat zaptı kamuoyuna açıklanacak. Buradaki ilkelerimizden biri de tam şeffaflık sağlamak" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in mutabakat zaptına imza atmamasının alışılmadık bir durum olmadığına değinen ABD'li yetkili, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde ABD-İran arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nda (JCPOA) dönemin dini liderinin imzası olmadığını ifade etti. ABD'li yetkili, Trump'ın zaptı bizzat imzalamasının nedeninin ise "sürece olan bağlılığını ve kararlılığını" gösterdiğini açıkladı.

ABD nihai anlaşmaya kadar askeri varlığını azaltmayacak

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığına da değinen ABD'li yetkili, ABD'nin İran-ABD teknik görüşmeleri süresince Orta Doğu'daki mevcut askeri varlığını koruyacağını ancak nihai bir anlaşmaya varılması halinde planlanan bir azaltma yapılacağını söyledi. Yetkili, "Şubat ayında başlayan operasyona hazırlık olarak bölgedeki kuvvetlerimizi önemli ölçüde artırdık. Bunları azaltmayı umuyoruz. Henüz bunu yapmıyoruz. İranlıların verdikleri sözleri yerine getirdiklerini görmek istiyoruz. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bölgedeki askeri güçlerin azaltılması öngörülüyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı