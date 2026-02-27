Haberler

ABD'li Özel Temsilcisi Barrack, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Görüşmede Irak-ABD ilişkileri ve bölgedeki genel durum değerlendirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını sürdürüyor. Barrack, başkentte Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Sudani'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak-ABD arasındaki ilişkiler ile bölgedeki genel durum değerlendirildi. Görüşmede Barrack'ın, ABD Başkan Donald Trump'ın bölgedeki duruma ilişkin vizyonunu Sudani'ye aktardığı kaydedildi. Barrack, ABD'nin Irak'ı bölgesel istikrarın inşası ve kalkınmanın teşviki konusunda merkezi bir ortak olarak gördüğünün altını çizdi.

Irak Başbakanı Sudani, Irak'ın milli çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, ülkenin istikrarının sadece yerel bir mesele olmadığını, tüm bölgedeki dengeler için vazgeçilmez bir dayanak olduğunu belirtti. Sudani, Iraklıların büyük fedakarlıklarla elde ettiği bu istikrarın ve devlet egemenliğinin korunmasının öncelikleri olduğunu kaydetti.

Diplomasi ve ekonomik kalkınma mesajı

Toplantıda bölgedeki sorunların çözümü için gerilimi şiddetlendirmek yerine diyalog ve diplomatik kanalların kullanılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ekonomik kalkınmanın tansiyonu azaltmada ve sürdürülebilir istikrarı sağlamada en etkili yol olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

Barrack, El-Maliki ile görüşmüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bağdat'ta Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme, Irak'ta yeni hükümet kurma sürecindeki tıkanıklığın sürdüğü ve ABD'nin El-Maliki'nin adaylığına karşı çıktığı bir dönemde gerçekleşti.

El-Maliki, görüşmede Irak'ın egemenliğine ve halkın tercihlerine saygı duyulması gerektiğini belirterek demokratik sürecin desteklenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump-Maliki gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, El-Maliki'nin adaylığına sert bir dille karşı çıkarak, bu durumun Irak'ı "Kaosa ve fakirliğe sürükleyeceği" uyarısında bulunmuştu. Washington'dan gelen bu uyarıya rağmen El-Maliki, adaylık kararının egemenlik hakkı olduğunu savunarak adaylıktan çekilmeyeceğini net bir dille ilan ederek ABD yönetimine meydan okumuştu. - BAĞDAT

