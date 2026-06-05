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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: "İran Milli Futbol Takımının vize işlemlerini yürüten ekibimizle gurur duyuyorum"

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın vize işlemlerinin başarıyla tamamlanmasından gurur duyduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan İran Milli Futbol Takımı'nın vize işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasından gurur duyduğunu ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FIFA Dünya Kupası yolunda, İran Milli Futbol Takımının vize işlemlerini yürüten Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki olağanüstü ekibimizle gurur duyuyorum. Spor sınırları aşar; dünyanın dört bir yanından yarışmacıları ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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