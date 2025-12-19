ABD, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Beşar Esad yönetimi sırasında Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasası" yaptırımlarının sona erdirilmesini öngören maddenin de yer aldığı 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesini imzaladı.

ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosunda kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 901 milyar dolarlık 2026 savunma harcama tasarısı Başkan Donald Trump'ın imzasına sunuldu. Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde savunma bütçesini imzalayarak yasalaştırdı. Söz konusu yasanın dikkat çeken maddeleri arasında Beşar Esad yönetimi sırasında Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasası" yaptırımlarının sona erdirilmesini öngören teklif yer alıyor. Yasaya Trump'ın da onay vermesiyle ülkenin 13 yıllık iç savaşı sırasında Esad rejiminin işlediği savaş suçlarından dolayı Suriye'ye uygulanan yaptırımları içeren 2019 tarihli Sezar Yasası yürürlükten kaldırılmış oldu.

Sezar Yasası, Suriye'ye yatırımları ciddi şekilde kısıtlamış, Suriye'yi uluslararası bankacılık sisteminden koparmıştı.

901 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) maddeleri arasında ayrıca Ukrayna'ya 800 milyon dolar ayrılması, İsrail'e Demir Kubbe sistemi gibi ortak füze savunma girişimlerini de kapsayan 600 milyon dolarlık fon da yer alıyor. Tasarı ayrıca ABD'nin Çin'in artan askeri etkisine karşı koyma çabaları kapsamında savunma iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Tayvan Güvenlik İşbirliği Girişimi için 1 milyar dolar sağlıyor. Kapsamlı yasa çerçevesinde, kaç gemi, uçak ve füze sistemi satın alınacağından, askerlerin maaşlarına zam yapılmasına, jeopolitik tehditlerle nasıl başa çıkılacağına kadar her şey belirleniyor. - WASHINGTON