AB, Batı Balkan ülkelerinin üyelik sürecini hızlandırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile Batı Balkanlar olarak adlandırılan Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'nın hükümet ve devlet başkanları ile temsilcileri Karadağ'ın Tivat kentinde ekonomi, göç, güvenlik ile AB'nin genişlemesinin de ele alınacağı dış politika konularını ele almak üzere bir araya geldi.

Rusya ve Çin'in bölgede giderek artan etkisini kırmak isteyen Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkan ülkelerinin kritik zirvesi Karadağ'ın sahil kenti Tivat'ta başladı. Zirveye 27 AB üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile Batı Balkanlar olarak adlandırılan Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'nın hükümet ve devlet başkanları ve temsilcileri katılıyor.

AB liderleri Batı Balkan ülkelerine yeşil ışık yaktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zirveye gelişinde yaptığı açıklamada, AB'nin genişleme sürecini daha hızlı ve güvenilir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Aday ülke bazı adımları atarsa, ilerlemesi ve Avrupa Birliği'ne doğru ilerlerken bölümleri kapatıp açması gerekir ve süreç daha görünür olmalıdır. Genişleme daha fazla güvenlik, daha fazla refah ve Avrupa'nın dünyada daha büyük bir yer edinmesi anlamına gelir. Bir ivme var bu ivmeyi şimdi harekete dönüştürmeliyiz ve bu hareketi üyeliğe dönüştürmeliyiz" diye konuştu.

"Genişleme hayır işi değil stratejik bir tercih"

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise yaptığı açıklamada "Artık genişleme bir hayır işi değil, stratejik bir tercihtir. Herkes kazanır. Bu ivme şu anda var. Sözlerden eyleme geçmeliyiz. Genişlemenin ne anlama geldiğinden bahsedecek olursak, genişleme ekonomik olarak kazanabileceğimiz, daha güçlü hale gelebileceğimiz, siyasi olarak vatandaşlarımıza daha fazla güvenlik sağlayabileceğimiz anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu her zaman genişlemenin en büyük savunucusu olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"13 yıldır üye kabul etmememiz eksikliği gösteriyor"

Zirveye gelişinde açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Avrupa Birliği (AB) genişlemeye hazır ve istekli olduğunu göstermelidir ve biz de bunu istiyoruz. Hepimizin üzerinde durduğu nokta, bu ülkelerin Avrupa Birliği perspektifine ait olduğudur. 13 yıldır yeni üye kabul etmememiz bu konuda Avrupa Birliği tarafındaki eksiklikler olduğunu gösteriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ben nasıl ilerleyeceğimiz ve Batı Balkanlar'daki bazı ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemeyi nasıl mümkün kılabileceğimiz konusunda somut öneri sunduk" diye konuştu.

AB -Batı Balkanlar zirvesinde hükümet ve devlet başkanları zirvede, ekonomi, göç, güvenlik ve Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılım sürecini de ele alan genişleme ve yakın işbirliği süreçlerini ele alıyor. Zirvede Batı Balkan ülkelerinin AB'ye kısa sürede entegrasyonunu öngören önerilerde değerlendirilecek. Zirvede Avrupa Birliği ile Batı Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, 6 Batı Balkan ülkesinin Avrupa'nın mobil internet ağına dahil edilmesi gibi konular da ele anılacak. - TİVAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı