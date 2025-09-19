AB, Rusya'ya Karşı 19'uncu Yaptırım Paketini Açıkladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketinde enerji, finans ve teknoloji alanlarında yeni kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı hazırlanan 19'uncu yaptırım paketini açıkladı. Von der Leyen, Rusya'nın son haftalarda diplomasiye ve uluslararası hukuka yönelik tutumunu eleştirerek, "Rusya, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya karşı en büyük çaplı insansız hava aracı ve füze saldırılarını başlattı, hükümet binalarını ve sivil evleri vurdu, Kiev'deki AB ofisimizi hedef aldı" diye konuştu.

AB hava sahasının da ihlal edildiğini vurgulayan von der Leyen, "Son iki hafta içinde Rus insansız hava araçları hem Polonya hem de Romanya'da hava sahamızı ihlal etti. Bunlar barış isteyen birinin eylemleri değildir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca gerilimi tırmandırdı. Buna karşılık Avrupa da baskısını artırıyor. Bu nedenle bugün 19'uncu yaptırım paketini sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni yaptırımların detaylarını açıklayan von der Leyen, "Rusya'nın savaş ekonomisi fosil yakıtlardan elde edilen gelirlerle ayakta duruyor. Bu gelirleri kesmek istiyoruz. Bu nedenle, Avrupa pazarlarına Rus LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ithalatını yasaklıyoruz. Artık musluğu kapatma zamanı geldi. Buna hazırız" dedi.

Ham petrol fiyat tavanının 47,6 dolara düşürüldüğünü belirten von der Leyen, gölge filoya ait 118 geminin daha yaptırım listesine eklendiğini, böylece toplam sayının 560'ı aştığını söyledi.

Von der Leyen, büyük enerji şirketlerinin işlem yasağı kapsamına alındığını kaydederek, "Şu anda yaptırımları ihlal ederek, petrol satın alarak Rusya'nın savaşını besleyenlerin peşine düşüyoruz. Çin dahil üçüncü ülkelerdeki rafinerileri, petrol tüccarlarını ve petrokimya şirketlerini hedef alıyoruz. Üç yıl içinde, Rusya'nın Avrupa'daki petrol gelirleri yüzde 90 azaldı. Şimdi bu sayfayı tamamen kapatıyoruz" diye konuştu.

Finansal kısıtlamalara da değinen von der Leyen, "Rusya'daki diğer bankalara ve üçüncü ülkelerdeki bankalara işlem yasağı getiriyoruz. Kısıtlayıcı önlemlerimiz ilk kez kripto platformlarını da kapsayacak ve kripto para birimleriyle yapılan işlemleri yasaklayacak. Rus alternatif ödeme hizmet sistemlerine bağlı yabancı bankaları listeliyoruz" dedi.

Teknoloji alanında da yeni adımlar atıldığını aktaran von der Leyen, "Savaş alanında kullanılan ürün ve teknolojilere yeni doğrudan ihracat kısıtlamaları ekliyoruz. Rusya ve üçüncü ülkelerdeki 45 şirketi listeye alıyoruz. Bu şirketler, Rus askeri sanayi kompleksine doğrudan veya dolaylı destek sağlamaktadır" açıklamasını yaptı.

Yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki etkisine dikkat çeken von der Leyen, "Faiz oranı yüzde 17'de. Enflasyon sürekli yüksek. Rusya'nın finansmana ve gelirlere erişimi sürekli azalıyor. Rusya, adil ve kalıcı bir barış için Ukrayna ile müzakere masasına oturana kadar bunları kullanmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılmasına yönelik planı da hatırlatarak, "Bu, Rusya'nın savaşı ve suçlu bunun bedelini ödemek zorunda. Rus varlıklarıyla ilişkili nakit bakiyelerle Ukrayna'ya bir 'Tazminat Kredisi' sağlayabiliriz. Ukrayna, Rusya tazminatı ödediğinde krediyi geri ödeyecektir. Yakında bir teklif sunacağız" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların G7 ortaklarıyla uyumlu hale getirildiği belirten AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, son olarak üye devletlere çağrıda bulunarak, "Şimdi üye devletlere bu yeni yaptırımları hızla onaylamaları çağrısında bulunuyorum. Rusya'nın savaş alanını terk edip müzakere masasına oturmasını istiyoruz. Barışa gerçek bir şans vermek için yol budur" dedi.

Söz konusu yaptırım paketinin uygulanabilmesi için AB'ye üye 27 ülkenin tamamının onayı gerekiyor.