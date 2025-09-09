Haberler

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORC Araştırma'nın Eylül 2025 anketine göre asgari ücretlilerin oy tercihlerinde CHP %33,8 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti %29,6 ile ikinci olurken, MHP %6,7, DEM Parti %5,8, İYİ Parti ise %4,5 oranında destek aldı.

ORC Araştırma, 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde 1450 asgari ücretli çalışanla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre:

  • CHP: %33,8
  • Ak Parti : %29,6
  • MHP: %6,7
  • Dem Parti : %5,8
  • İyi Parti : %4,5
  • Zafer Partisi: %3,9
  • Yeniden Refah Partisi: %3,5
  • YMP (Yenilik ve Milli Parti): %2,3
  • TİP: %2,2
  • Saadet Partisi: %1,9
  • Diğer: %5,8

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

DİĞER PARTİLERİN DURUMU DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Sonuçlara göre CHP, asgari ücretli seçmenler arasında birinci parti konumunda. AK Parti ise ikinci sırada yer alıyor. Diğer partilerde ise yüzde 10'un üzerinde hiçbir parti çıkmadı.

EMEKLİ SEÇMEN DE CHP DİYOR

Aynı anket şirketi emeklilere de aynı soruyu yöneltti. Emeklilerin %34,2'si CHP'ye, %29,1'i ise AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı. Daha önce genç seçmenden güçlü destek alan CHP'nin, emekli kesiminde de öne geçtiği görülüyor. Bu durum, seçim öncesi dengelerin değişebileceğine işaret ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Haberler.com
500

Yorumlar (33)

Haber YorumlarıErcan cıftcı:

Zerre inanmayın... Haberlercom' um klasik düzmece haberi.. Bu millet var olduğu sürece CHP 1. parti olamayacak. Yapılan zulümleri unutacak kadar balık / hafızalı değiliz.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme154
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Zerre kadar inanmıyorum taraftar olmadıgınıza. Ülkeyi yandaşa yedirenler, hukuku maşa yapanlar, polisi emireri yapanlar belli. 25 senedir ülkeyi satanlar gelecegini ipotek altına alanlar belli. Buna ragmen zulumu yapanlar Chp he. Kusura bakmada sana ne desek az.

yanıt14
yanıt3
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

bak işine boş beleş yorum yapma

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

TC tarihinde teröristlerle müzakere yapan, Yargı yoluyla Ana muhalefete kumpas kuran, eğitim sistemini paçavraya döndüren, sağlık sisteminde özel hastanelere yönlendiren, elindeki milli değerleri yabancılara satan, dar gelirli ve emekliyi süründüren bir iktidar geldi mi? Utanmadan CHP'yi kötüleme algısı.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıERDEM İNCEBAYRAKTAR:

Verin chp ye oylarınızıda emekli maaşlarınızıda 6 ayda bir alırsınız artık

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme137
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Canikolardan alınmayan verigileri alsalar Chp iki katını verir merak etme. Şimdi akp zorunlu bes getiriyor. Yeni kesintiler geliyor çalışana. Hayırlı olsun

yanıt25
yanıt5
Haber YorumlarıErdinç erbay:

doğru akp ülkede para bırakmadı

yanıt25
yanıt3
Haber YorumlarıCHPsavar:

1980 ve 1990 yıllarında CHP li belediyerlerde çalışan bilir. 3-4 ayda bir maaş alırlardı. CHP nin yapabileceği tek şey yurtdışından borç alıp ülkenin kaderini yurtdışına teslim edip aldıkları borçları yemek olur. Örnek yakın zamanda oldu: İstanbul a metro için yurdışından aldıkları kredi ordada yok yemişler.

yanıt4
yanıt6
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

Allah akıl versin yaşama öl vallahi. yaşama bu akılla

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet ÇALIŞKAN:

Sorsan ekonomi şahlanıyor. Ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin.

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'deki krizde Özel'i en çok etkileyen olay: Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi

CHP'deki krizde Özel'i en çok etkileyen olay: Gırtlağım düğümlendi
Gürsel Tekin: Bina tartışmasının parçası olmayız, 6 ok neredeyse bizim binamız orası

CHP'nin kilidi vurması sonrası hangi binaya gidecek? Şaşırtan açıklama
4 yaşındaki Berra'yı kreşte ölüme götüren ihmaller zinciri

4 yaşındaki Berra'yı ölüme götüren ihmaller zinciri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.