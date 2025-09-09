26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

ORC Araştırma, 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde 1450 asgari ücretli çalışanla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre:

CHP: %33,8

Ak Parti : %29,6

: %29,6 MHP: %6,7

Dem Parti : %5,8

: %5,8 İyi Parti : %4,5

: %4,5 Zafer Partisi: %3,9

Yeniden Refah Partisi: %3,5

YMP (Yenilik ve Milli Parti): %2,3

TİP: %2,2

Saadet Partisi: %1,9

Diğer: %5,8

DİĞER PARTİLERİN DURUMU DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Sonuçlara göre CHP, asgari ücretli seçmenler arasında birinci parti konumunda. AK Parti ise ikinci sırada yer alıyor. Diğer partilerde ise yüzde 10'un üzerinde hiçbir parti çıkmadı.

EMEKLİ SEÇMEN DE CHP DİYOR

Aynı anket şirketi emeklilere de aynı soruyu yöneltti. Emeklilerin %34,2'si CHP'ye, %29,1'i ise AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı. Daha önce genç seçmenden güçlü destek alan CHP'nin, emekli kesiminde de öne geçtiği görülüyor. Bu durum, seçim öncesi dengelerin değişebileceğine işaret ediyor.