21 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 148 Zehir Taciri Yakalandı
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Denizli'nin de bulunduğu 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri yakalandı.
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin de bulunduğu 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadesini kullandı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika