2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Milletin oylarıyla seçilmiş ve her zaman milletten başka hiçbir irade, güç tanımayan, 'Milletin iradesinden başka güç tanımıyorum' diyen Recep Tayyip Erdoğan, tek adam değildir, milletin adamıdır, seçilmiş meşru cumhurbaşkanıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde AK Parti Grup başkanvekilleri söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, milletin her şeyi çok iyi gördüğünü ve kendilerine 24. bütçeyi yapma yetkisini verdiğini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı'nı kurma hedefiyle çalıştıklarını ifaden eden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yollarına devam ettiklerini belirtti.

İktidarları döneminde çok sayıda yatırıma imza attıklarını anlatan Gül, milletin kendine olan güvenini artırdıklarını vurguladı.

Gül, "Özgüvenle 'Türkiye her şeyin üstesinden gelir' diyen anlayışı ortaya koyduk. Başarılarımızın arkasında devletle millet arasındaki kaynaşma var. Cumhuriyet'imiz ne zaman kök salsa kökü budanmaya çalışıldı. Darbelerle, vesayetlerle, muhtıralarla milletin önü kesilmeye çalışıldı. Bu ülke ne zaman kenetlense karşımıza düşmanlar çıkarıldı." diye konuştu.

Başörtülü öğrencilerin üniversitede okumasının engellendiğini hatırlatan Gül, ülkücülere yapılan zulümleri bildiklerini kaydetti.

Gül, Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını değiştiren reformları hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Kürtçeyi "bilinmeyen dil" tanımlamasından uzaklaştırdıklarını anlatan Gül, Kürtçe yayın yapan televizyon kurulduğunu anımsattı. Abdulhamit Gül, 28 Şubat'ın antidemokratik uygulamalarını imha ettiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Brüksel'deki ifadelerini hatırlatan Gül, "Milletin oylarıyla seçilmiş ve her zaman milletten başka hiçbir irade, güç tanımayan, 'Milletin iradesinden başka güç tanımıyorum' diyen Recep Tayyip Erdoğan, tek adam değildir, milletin adamıdır, seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı'dır. Otoriter yönetim arayanlar önce kendi tarihine baksın. Yurt dışında, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'otoriter' açıklamasıyla, eleştirisiyle ülkesini şikayet etmek, milli iradeyi istiskal etmektir. Hiç yakışmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletin karşısına 'umut' diye çıkardığınız kişiye vebalı muamelesi yapıyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman milleti yanına aldığını dile getiren Gül, vesayete değil, millete dayandıklarını vurguladı.

CHP'yi eleştiren Gül, İstanbul'da, Ankara'da temel belediye hizmetlerini yürütmekten aciz bir yönetimin bulunduğunu söyledi.

Gül, "Milletin karşısına 'umut' diye çıkardığınız, arkasında durduğunuz kişiye vebalı muamelesi yapıyorsunuz. Altılı masa kurdunuz, 'Umudumuz Kılıçdaroğlu' dediniz. Nerede o umut? Bir günde bıraktınız." şeklinde konuştu.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını anlatan Gül, Türkiye'nin 50 yılının terörle mücadeleyle geçtiğine işaret etti.

Yeni bir döneme girildiğinin, Terörsüz Türkiye sürecinin birliği, beraberliği güçlü şekilde devam ettireceğini belirten Gül, 2026'nın reform yılı olacağını kaydetti.

Yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Gül, "12 Eylül darbecilerinin yaptığı Anayasa artık Türkiye'yi taşıyamamaktadır. Türkiye, yeni, sivil, özgürlükçü anayasayı yapmak zorundadır. Herkesin, 'Benim anayasam' diye sahipleneceği anayasayı hep birlikte yapmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

"Artık Türkiye durdurulamaz, durdurulamayacaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin iktidarları döneminde yapılanları anlattı.

Yatırımları artıracaklarını belirten Akbaşoğlu, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilenleri 23 yılda 5-10 kat artırdıklarını vurguladı.

Akbaşoğlu, milletin her bir ferdine yer verilen 2026 yılı bütçesinde, geleceğin ve ümidin bulunduğunu ifade ederek, "2026 bütçesi, enflasyonu tek haneye düşürüp toplumun her kesiminin alım gücünü, refahını artıracak adresin AK Parti ve Cumhur İttifakı odluğunu müjdeleyen bütçedir." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri hatırlatan Akbaşoğlu, depremzedelerin yeni konutlarına kavuştuğunu ve konutların yapımına devam edildiğini söyledi.

Verdikleri sözleri yerine getirdiklerine işaret eden Akbaşoğlu, hizmet ve eser siyaseti yürüttüklerini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anımsatan Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İnsan hakları mevzuatı Gazze'de ölmüş ve gömülmüştür." değerlendirmesinde bulundu. Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda Gazzelilerin hakkını haykırdığını ifade etti.

Savunma sanayi alanında önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen Akbaşoğlu,"KIZILELMA ile havadan havaya yerli ve milli füzemizin, hava aracına tam isabeti Türkiye'nin teknolojik üstünlüğünün delili ve ispatıdır. Artık yepyeni bir dönem başlamıştır. Türkiye ayağa kalkmıştır. Artık Türkiye durdurulamaz, durdurulamayacaktır." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Terörsüz Türkiye'nin "huzurlu, zengin ve müreffeh Türkiye" anlamına geldiğine işaret etti.

İktidarı, çalanların değil canla başla çalışanların kazanacağını söyleyen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Yolsuzluktan, hırsızlıktan kahraman çıkaramazsınız. CHP'ye tek bir ödev verilmiş, yolsuzluk ve hırsızlığın avukatlığını yapmak. Hırsızlığın ve yolsuzluğun avukatlığını yapmaktan vazgeçin. Hangi çıkar ilişkisi gözlerinizi kör, kulaklarınızı sağır, vicdanlarınızı kapatıyor da hırsızlığı savunmak durumunda kalıyorsunuz? 'Hırsızlıktan arınmalıyız' diyenleri CHP'den atıyorsunuz."

"Tuhaf bir tenakuz içindesiniz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bütçe üzerinde yoğun bir emekle çalışıldığını ve 40 günlük bir çalışmadan sonra da Genel Kurul'a geldiğini belirtti.

2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Zengin, "Bizim için fasılasız bir dönem. Uzun yıllardır iktidardayız. Çok iyi yaptığımız işler var ama biz kendi muhasebemizi de yapan bir partiyiz. Eğer öyle olmasak buraya gelmek mümkün olmazdı." dedi.

Kamu borcuna bakılarak bütçe hakkında karar verilemeyeceğine işaret eden Zengin, milli gelire göre bakıldığında borcun azaldığını anlattı.

Elektrikte yüzde 57, doğal gazda ise yüzde 62 oranında devlet desteği verildiğini hatırlatan Zengin, "Bütün gayretimiz özelikle gelir durumu daha düşük olan insanımız, memurumuz, işçimiz, emeklimizin hayat standardının, hayat kalitesinin daha da güçlenmesi içindir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'ye yönelik "Tuhaf bir tenakuz içindesiniz." ifadesini kullanan Zengin, "Bahsettiğiniz gelir grubu neredeyse size hiç oy vermiyor. Koruyun ama siz zaten o insanların oyunu almamakla övünen bir partisiniz. 'Biz eğitimlilerin oyunu alıyoruz, size fakirler, eğitimsizler oy veriyor' diyen sizlersiniz. Daha geçen gün buradan böyle laflar atıldı bizlere." şeklinde konuştu.

Genel Kurula gelmeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütün bütçe konuşmalarını okuduğunu anlatan Zengin, "Hepsinde aynı şeyi söylüyorsunuz, 'bu bütçe son bütçeniz.' Ama değil. Allah'ın izniyle değil. Devamı gelecek, merak etmeyin." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, CHP Genel Başkanı Özel'in Brüksel ziyaretindeki konuşmalarına tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada yaptığı konuşmaya iki kademeli üzüldüm. Hem şahsı adına hem de katmerli olarak, CHP ve ülkem adına. Bu konuşmada, 'Antonio Costa 5 dakika bize vakit ayırmadı' diyor. Buradaki problem şu, siz burada bir konumlama yapıyorsunuz, sizin muhatap olduğunuz o bütün ülkeler, sizden daha fazla Türkiye'nin geleceğinde Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti'nin de olacağını görüyor. Onlar bunu görüyor. Siz bunu göremediğiniz için muhataplık sorunu yaşıyorsunuz. Türkiye'nin geleceğinde sizin düşündüğünüz kadar yer biçmiyorlar."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'liler tarafından ölmeden gömüldüğünü" söyleyen Zengin, "Adını anmak istemiyorsunuz, hatırlamak istemiyorsunuz. İnsani olarak teşekkür, vefa borçlu olduğunuz bir insana en ufak bir teşekkürünüz yok. Kendi partisinde, kendi insanına minneti, şükranı, teşekkürü olmayanın millete faydası olur mu? Olmaz, olamaz." diye konuştu.