Bakan Bolat, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması 2'nci Dönem Toplantısı'na katıldı (2)

Mısır Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması 2. Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan El-Khatib başkanlıklarında, Kahire'de gerçekleştirildi. Toplantının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; toplantıda bakanlar, ticaret, yatırımlar, gümrük iş birliği, sektörel konular ve karşılaşılan zorluklar dahil geniş bir gündemi yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alındı ve öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamının önemi vurgulandı. Açıklamada, iki ülke ticaret hacmini 2028 yılına kadar 15 milyar dolar seviyesine yükseltme yönündeki ortak hedef toplantıda teyit edilmiş, buna yönelik olarak bazı önemli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durulduğu belirtildi.

'MISIR, AFRİKADAKİ EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIMIZ'

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

"Bu bağlamda; firmalarımızca Mısır ile Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde de ortak projeler geliştirilmesi ve ikili ticareti destekleyecek bir Ro-Ro hattına yeniden işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışma yürütülmesi ile önümüzdeki dönemde özellikle turizm, tarım, enerji, ilaç, otomotiv, sağlık, dijital teknolojiler ve inşaat gibi alanlarda iş birliklerinin çeşitlendirilmesinde anlayış birliği sağlanmıştır. Son dönemde artan üst düzey temaslar, iki ülke arasındaki güven ortamını pekiştirmektedir. Bu ay içerisinde gerçekleştirilecek Türkiye–Mısır Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 6. Ortak Komite Toplantısı, STA'nın güncellenmesi ve modernize edilmesi için önemli bir fırsat sunacaktır. Türkiye ve Mısır, stratejik konumları ve güçlü ekonomik kapasiteleriyle bölgelerinin önde gelen ekonomileridir. Türkiye, dinamik sanayisiyle bir G20 ekonomisi; Mısır ise Afrika'nın en büyük ekonomilerinden ve bölgenin önemli ticaret merkezlerindendir. İkili ticaretimiz güçlü ve dengeli bir yapıya sahiptir. Afrika'daki en büyük ticaret ortağımız olan Mısır ile ticaretimiz 2024 yılında yaklaşık 9 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Türk firmaları, Mısır müteahhitlik sektöründe bugüne kadar yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde 27 adet proje üstlenmiştir. İlk toplantısı 2012 yılında gerçekleştirilen Bakanlar düzeyindeki Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması, Mısır ile ilişkilerde yaşanan gelişmeler doğrultusunda aktif hale getirilmiştir. Sayın Bakanlar, müteakip toplantının 2026 yılında Ankara'da düzenlenmesinde mutabık kalmışlardır."