Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uluslararası yatırımcılar için cazip mevzuata sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uluslararası yatırımcılar için cazip mevzuata sahip

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. Enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayisinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansı'na video mesaj gönderdi. Konferansa yurt dışından katılan iş dünyası mensuplarına "Hoş geldiniz" diyen Erdoğan, konferansın ülkeler için hayırlara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diledi. Yaklaşık 2 yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel krizle mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, "Geçen senenin ekonomik verileri dünyamızın nasıl bir fırtınanın içinde sürüklendiğini açıkça gösteriyor. Örneğin 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken küresel ticarette yüzde 10'a yakın daralma olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırım yüzde 42 azalırken, küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır. Ülkelerin pek çoğu bu krizi, dışa açılıp yükü paylaşmak yerine kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalışmıştır. Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur" diye konuştu.