Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'faşist' tartışması - Haberler
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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'faşist' tartışması

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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'faşist' tartışması

TBMM'de devam eden Plan ve bütçe Komisyonu'nda 'faşist' tartışması yaşandı.

TBMM'de devam eden Plan ve bütçe Komisyonu'nda 'faşist' tartışması yaşandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçeleri görüşüldü. AK Parti ile muhalefet milletvekilleri arasında faşist tartışması yaşandı. AK parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ve HDP milletvekillerini usulle ilgili konuşmaya davet etti. CHP Konya milletvekili Abdulatif Şener konuşmasına başladığı sırada HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir'i 'faşist' şeklinde niteledi. Bunun üzerine komisyonda tartışma çıktı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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