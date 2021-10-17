Özbekistan vatandaşları Bursa'da oy kullandı

BURSA (İHA) - Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için erken oy kullanma süreci başladı. Özbekistan vatandaşları Özbekistan Bursa Fahri Konsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Özbekistan'da 24 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden de Bahrom Abduhalimov yarışacak. Seçimler öncesi Yurt dışında yaşayan Özbek vatandaşlara erken oy kullanmak hakkı tanındı. 14 ekimde Antalya'da kurulan sandıkta Özbek vatandaşları oylarını kullandı. Bugün ise Bursa, Karabük, Konya'da sandıklar kuruldu. 17 Ekimde İstanbul Fatih'te sandık kurulacak. Haftaya Kadıköy'de 24 Ekimde ise Özbekistan Türkiye Büyükelçiliğinde ve Başkonsolosluğunda sandıklar kurulacak. Bursa'da yaşayan Özbek vatandaşları ise Özbekistan Bursa Fahri Konsolosluğuna gelerek oylarını kullandı. Bursa'da kullanılan oyların ardından Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodjaev, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bursa'da yaşayan Özbek vatandaşları için erken oy kullanma sürecinin başladığını ifade eden Agzamhodjaev, "24 Ekimde Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. 5 parti kendi adaylarını çıkarttı. Bu seçimlerde Özbekistan vatandaşları için değişiklikler var vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlandı. Daha önce vatandaşlarımız sadece büyükelçilik ve konsolosluklarda seçime katılabilirdi. sadece seçimin olduğu gün seçime katılabilirdi. Bu seçimde vatandaşlarımız seçimden 10 gün önce erken oy kullanabiliyor. Başkonsolosluğa gelemeyen vatandaşlarımız yaşadıkları şehirlerde Fahri konsolosluk binalarında kurulan sandıklarda oylarını kullanabiliyor. Türkiye'de seçimler 14 Ekim'de Antalya'da kurulan sandıkla başladı. 16 Ekimde Bursa, Karabük, Konya'da sandıklar kuruldu. 17 Ekim'de İstanbul Fatih'te bir hafta sonra Kadıköy'de 24 Ekimde ise Özbekistan Türkiye Büyükelçiliğinde ve Başkonsolosluğunda sandıklar kurulacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletine verdikleri destekler için çok teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri