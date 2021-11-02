MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) "Karşısına çıkan bölücü bir alçağın 'Burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ( İyi Parti Genel Başkanı Akşener) "Karşısına çıkan bölücü bir alçağın 'Burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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