MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) "Karşısına çıkan bölücü bir alçağın 'Burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) "Karşısına çıkan bölücü bir alçağın 'Burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) "Karşısına çıkan bölücü bir alçağın 'Burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ( İyi Parti Genel Başkanı Akşener) "Karşısına çıkan bölücü bir alçağın 'Burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır." - ANKARA

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