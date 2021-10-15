ANKARA CHP' Lİ ÖZTRAK' TAN

CHP'li Öztrak'tan 'zam' açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Akaryakıt istasyonları pompalarını çift haneli fiyatlara göre ayarlamaya başladı bile. Elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşımız var. Bir de bu zamlar yağmaya başlarsa milletin hali nice olur düşünmek bile istemiyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, döviz artışı ve Merkez Bankası'ndaki görev değişikliklerini de değerlendirerek "Motorinin pompa fiyatına 41 kuruş, benzine 40 kuruş zam yapıldı. Benzinde pompaya yansıtılacak zam 17 kuruş olacak. Kalan ÖTV'den düşülecek; ama artık burada da marj kalmadı. Akaryakıt istasyonları pompalarını çift haneli fiyatlara göre ayarlamaya başladı bile. Yine artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40- 45 zam dillendirilmeye başlandı. Bu da dolar 9 lirayı aşmadan önceydi; ama dolar şimdi 10 liraya koşuyor. Yani yüzde 40-45 zam da bu gidişle yetmeyecek. Ülke yönetilmiyor, savruluyor. Elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşımız var. Bir de bu zamlar yağmaya başlarsa milletin hali nice olur düşünmek bile istemiyoruz. Genel Başkanımız bunun için, 'Karakış Fonu kurulsun' diyor. Bu fonun kaynaklarını da söylüyor" diye konuştu.

TALİBAN HEYETİ ZİYARETİ

Öztrak, Taliban heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin ise "Dış politikada da küme düşüyoruz. Herkesle kavgalıyız. Önceden bu ülkeyi büyük devlet ve siyaset adamları ziyaret ederdi, şimdi Taliban temsilcileri ziyaret ediyor. Taliban heyeti 'Resmi davet üzerine geldik' diyor, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Gelmek istediler davet ettik' diyor. Nereden nereye" ifadelerini kullandı.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye açıklamaları üzerine sorulan soruya da "Ortada ciddi bir harekat yapma gereği var diyelim. Bunu davul zurnayla yapamazsınız. Hasımlarınıza sinyal veremezsiniz. Bu işleri böyle yaparsanız Mehmetçik'e ağır zayiatlar verdirir, netice almakta da zorlanırsınız. Ülkeyi yönetmeyi bilmiyorlar, bunun faturası da milletimize ve Mehmetçiğimize çıkıyor" diye yanıt verdi.