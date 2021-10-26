2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerine bugüne kadar 86 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, "Bunların 63 milyar dolarlık kısmı 19 senede hayata geçirilmiştir. Bu kadar büyük tutarda yatırımın bu kadar süre içerisinde kamu bütçesiyle yapılması imkansızdı." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşlerini dile getirdi.

AK Partili Erim, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın 2003'te uygulamaya konulduğunu, sağlık hizmeti sunumunun kesintisiz sürdürüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda aile hekimliği, anne ve çocuk sağlığı, hastane ve hasta yatak sayıları, sağlık personeli, koruyucu sağlık, kurumsal yapılanma, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, fiziki altyapı başta olmak üzere pek çok alanda gelişmeler sağlandığını anlatan Erim, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yapılan reform ve iyileştirmeler sonrası genel sağlık göstergelerinde önemli iyileştirmeler kaydedildiğini, bunda kamu-özel işbirliği yatırımlarının rolünün büyük olduğunu ifade etti. Erim, "Kişi başına hekime başvuru sayıları 2002'de 3,1 iken 2019 yılında 9,8'e yükselmiş, 2020 yılında pandemi etkisiyle 7,2 olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Erim, KÖİ projelerinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar KÖİ projelerine 86 milyar ABD doları yatırım gerçekleşmiştir. Bunların 63 milyar dolarlık kısmı 19 senede hayata geçirilmiştir. Bu kadar büyük tutarda yatırımın bu kadar süre içerisinde kamu bütçesiyle yapılması imkansızdı. KÖİ yöntemiyle özel sektör, en az yüzde 20 tutarında öz kaynak koyarak bütün finansmanı sağlamıştır. Tamamen özel sektör finansmanıyla yapılan KÖİ projeleri Türkiye için önemli bir başarıdır. KÖİ projeleriyle tasarruf açığı olan ülkemize uzun vadeli yabancı sermaye çekilmektedir. Almanya'dan, Danimarka'dan, Güney Kore'den, Japonya, İsveç ve İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Uluslararası Finans Kurumu'na birçok yatırımcı bu projelerle finansman sağlamaktadır."

"Asgari ücret 300 doların altında"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, bütçenin Mecliste kabul edildiği şekilde uygulanmadığını, Sayıştay raporlarının düzgün şekilde hazırlanmadığını ve Meclisin bütçe hakkına riayet edilmediğini öne sürdü.

Hükümetin maliye politikası ve para politikası olmadığını iddia eden Şener, Merkez Bankasının son PPK kararının ise Bankanın hiçbir para politikası olmadığını ortaya koyduğunu savundu. İktidarın döviz kurundaki artışa yönelik eleştirilere "rekabetçi kur" söylemiyle karşılık verdiğini anlatan Şener, "Döviz kurunu yüzde 900 artırdıktan sonra hala bu ülke dış ticaret açığı ve cari açık veriyorsa hükümetin uyguladığı 20 yıllık politikalarda bir sorun var demektir." dedi.

Yüksek kur politikasının zengini daha çok zenginleştirirken yoksulu daha da yoksullaştırdığını söyleyen Şener, "TÜİK'in enflasyon verilerine inanan kimse kalmadı. Gerçek enflasyon yüksek seyrederken, resmi enflasyonun daha düşük olması yoksul ve dar gelirli kesimi reel olarak daha az gelire mahkum ediyor. Hükümet böyle bir politikayı niye seçer?" sözlerini sarf etti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, ithalat bağımlılığının Türkiye ekonomisinin temel sorunu olduğuna dikkati çekti. Bu durumun, fiyat istikrarsızlığının da ana sebebi olduğunu anlatan Katırcıoğlu, iktidarın ithalat bağımlılığın azaltılmasına yönelik tedbirler alması gerektiğini savundu.

Katırcıoğlu, iktidarın, salgın döneminde arz yönlü tedbirleri devreye soktuğunu ifade ederek, "Ekonomiyi arz yönlendirmez, talep yönlendirir. Hükümetin tercihleri, yanlış iktisat perspektiflerine sahip olmasından kaynaklanıyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, kişi başına milli gelirde 7 yıl üst üste düşüş görüldüğünü, iktidarın politikaları nedeniyle asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomide sorunların başladığını, salgın süreciyle bunun ekonomik buhrana dönüştüğünü iddia eden Emecan, "Asgari ücret 300 doların altına düşmüş durumda." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, enflasyonla mücadelenin Merkez Bankası'nın görevlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi bırakmıştır. Ne yapıp edip büyümeyi tekrar hızlandıracak koşulları oluşturmak lazım. Eğer bunu yapmazsanız bugünkü bütçeyi arar hale geleceğiz." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisi giderek güçleniyor"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, makroekonomik veriler dikkate alındığında küresel ölçekteki gelişmeler ve mukayeseli değerlendirmelerin, Türkiye ekonomisinin giderek daha da güçlendiğini gösterdiğine işaret ederek, IMF'nin dünya ekonomisinin büyüme performansını yüzde 5,9 olarak tahmin ederken, Türkiye için 2021 büyüme tahminini 3,2 puan artışla yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükselttiğini vurguladı.

OECD'nin, dünya ekonomisinin büyüme performansını Mayıs raporundaki tahminine göre, 0,1 puan aşağı çekerek yüzde 5,7 olarak tahmin ederken, Türkiye için 2021 büyüme tahminini 2,7 puan artışla yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e yükselttiğini kaydeden Kalaycı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye için 2021 büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiklerini hatırlattı. Kalaycı, "Uluslararası kuruluşlar bile 2021 büyüme tahminlerini yükselterek Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde toparlandığını ortaya koyarken içerideki bazı kesimlerin ekonomiye yönelik yıkıcı söylemleri çok dikkat çekici ve düşündürücüdür. Diyorlar ki 'ekonomi batmış, esnaf bitmiş, şirketler kapanıyormuş, icra dosyaları patlamış, Türkiye bitmiş.' Yalan, çarpıtma, istismar, ne ararsanız var." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'li Kalaycı, partisinin, asgari ücret ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılması, maaşlardaki bazı kesintilerin kaldırılması, başta gübre ve yemde olmak üzere tarımsal desteklerin artırılması ile borçların ödenmesine kolaylık getirilmesini istediğini belirtti.

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