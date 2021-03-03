Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
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Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

03.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:00
Polisin

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerle yaşanan kovalamaca sonunda, şüphelilerin bulunduğu araç kaza yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerle yaşanan kovalamaca sonunda, şüphelilerin bulunduğu araç kaza yaptı. Araç içerisinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin aracını takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüphelilerin bulunduğu araç, demir korkuluklara çarparak durabildi.

Araçta bulunan şüpheliler Serkan A, Alihan A. ve Özgür A. yakalanırken, araçta yapılan aramada 3 şeffaf poşet içerisinde 41 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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