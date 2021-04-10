POLİS EKİPLERİNE PASTA SÜRPRİZİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerel basın mensupları, siyah minibüste silah bulunduğu ihbarına gelen polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerel basın mensupları, siyah minibüste silah bulunduğu ihbarına gelen polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptı.
10 Nisan Polis haftası nedeniyle İnegöl'de görevli yerel basın mensupları, polis ekiplerine sürpriz yaptı. Atatürk anıtında düzenlenen törenin ardından basın mensupları, Anıt çevresinde siyah bir minibüste silah bulunduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aracı durdurup aradıklarında pasta sürprizi ile karşılaştı. İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, basın mensuplarına teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı