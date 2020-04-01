Pokemon Go Yeni Bir Karantina Özelliği Kazandı
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CEO, Teknoloji

Pokemon Go Yeni Bir Karantina Özelliği Kazandı

Pokemon Go'nun geliştirici şirketi olan Niantic'in CEO'su John Hanke, hem koronavirüs salgını hem de oyuna gelecek yenilikler hakkında blog üzerinden açıklamalar gerçekleştirdi.

01.04.2020 00:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:49
Pokemon Go Yeni Bir Karantina Özelliği Kazandı

Pokemon Go'nun geliştirici şirketi olan Niantic'in CEO'su John Hanke, hem koronavirüs salgını hem de oyuna gelecek yenilikler hakkında blog üzerinden açıklamalar gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada ayrıca her yaz on binlerce oyuncunun şehirlerde buluştuğu yıllık Go Fest etkinliklerine de değinildi.

Oyunlarda gerçekleşecek yenilikle Pokemon Go, oynanış biçiminde bu zamana kadarki en köklü değişikliklerinden birisi yakında geliyor. Oyun tarafından geliştirilen yeni özellik sayesinde arkadaşlarınızla birlikte evinizden Raid savaşlarına katılma imkanınız bulunuyor.

Pokemon Go kendisini yeni sisteme uyarlıyor

Bildiğiniz üzere Pokemon Go Fest, artırılmış gerçeklik sayesinde Pokemon'ların gerçek dünyadaki fiziksel nesnelerle etkileşimlerin bir araya getirildiği bir aktivite türü. Festivalde on binlerce katılımcı, festivale özgü etkinliklerde bulunabiliyor ve birbirleriyle tanışma fırsatı elde ediyor.

Bu savaşlarla ilgili detaylar henüz yok ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça buradan sizlerle paylaşıyoruz. Tüm bunlara ek olarak Adventure Sync., iç mekanda gerçekleşen hareketleri ve aktiviteleri daha da iyi çalışacak şekilde ayarlanma imkanına sahip. Kuruluş tarafından henüz yeni yeni geliştirilen Adventure Sync., oyuncuların Pokemon Go açık olmasa bile kat edilen mesafeyi kaydetmelerini sağlamaktadır. Hanke, blog yazısında "Niantic'i insanların dışarı çıkmasına, egzersiz yapmasına ve dünyayı keşfetmesine yardımcı olma misyonuyla yarattık. Nihai hedef; insanların başkalarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olmaktı" diyerek konuya açıklık getirmiş oldu.

Kaynak: Tamindir

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