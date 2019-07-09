Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkan Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Onbirinci Kalkınma Planı hakkında bilgi verecek. Basının görüntü almasından sonra toplantı görüntülü basına kapalı devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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