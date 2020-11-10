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Piyasalarda gün sonu

10.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:33
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,46 puan artarak 1.243,00 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,46 puan artarak 1.243,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,66 puan ve yüzde 0,70 değer kaybederek 1.222,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.218,83, en yüksek 1.244,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 1.243,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,87 puan ve yüzde 1,24 yükselişle 1.372,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Turkcell, Pegasus ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.884,96 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.884,96 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 kazanımla 500 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2300 lira, satışta 8,2630 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1721 lira, satışta 8,2048 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1824, sterlin/dolar paritesi 1,3267, dolar/yen paritesi de 105,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,14 yükselerek 43,23 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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