Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 artışla 1.559,46 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,87 puan değer kazandı.

Dün 1.540,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,45 puan ve yüzde 0,48 kazançla 1.548,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.547,57, en yüksek ise 1.561,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39, teknoloji endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,61 ve sanayi endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Halkbank, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri ve VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.785,50 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,47, bileşik getirisi yüzde 14,99 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2070, sterlin/dolar paritesi 1,3930 ve dolar/yen paritesi 105,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9580 liradan, avro 8,3980 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.785,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 63,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu