Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 artışla 1.571,18 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,41 puan değer kazandı.

Dün 1.556,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,79 puan ve yüzde 0,82 artışla 1.569,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.561,02, en yüksek ise 1.575,90 puanla tarihi zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,32, teknoloji endeksi yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,68 ve hizmetler endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Doğan Holding, Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.843,80 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,28, bileşik getirisi yüzde 14,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2130, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 104,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4310 liradan, avro 9,0130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.843,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,8 artışla 55,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu