Piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
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Piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, şef Davide Damiani yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının eşlik edeceği konser, 30 Eylül'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Haberler
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