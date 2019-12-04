Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser
Haberler » Kültür Sanat » Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser - Haberler

Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser

Piyanist Anjelika Akbar, dünyaca ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski'nin İstanbul'u anlatan tablolarını müzik diline çevirdiği "Ayvazovski Rapsodisi"sini Mersin'de seslendirdi.

04.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:52
Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser

, dünyaca ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski'nin İstanbul'u anlatan tablolarını müzik diline çevirdiği "Ayvazovski Rapsodisi"sini 'de seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin destekleriyle Mersin Arkeoloji Müzesi'nde "Türkiye Tabloları ile Ayvazovski Rapsodisi" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte sahne alan Akbar'ın piyanosuyla seslendirdiği eserlere, Rus sanatçılar da enstrümanlarıyla eşlik etti.

Konser sırasında Ayvazovski'nin, İstanbul'un insanlarını ve eşsiz manzaralarını yansıttığı tabloları da duvara yansıtıldı.

Vatandaşlar, konser dinletisinin ardından müzedeki eserleri inceleme fırsatı da buldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler