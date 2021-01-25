Pınar Karşıyaka gaz kesmedi
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Pınar Karşıyaka gaz kesmedi

25.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:42
Pınar Karşıyaka gaz kesmedi

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir derbisinde Petkimspor'u deplasmanda 85-75 yenen Pınar Karşıyaka 10'da 10 yaparak müthiş bir seri yakaladı.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir derbisinde Petkimspor'u deplasmanda 85-75 yenen Pınar Karşıyaka 10'da 10 yaparak müthiş bir seri yakaladı. Son yenilgisini Anadolu Efes'e karşı İstanbul'da 74-61'lik skorla alan yeşil-kırmızılılar ardından rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Antrenör Ufuk Sarıca ise Petkimspor maçıyla Pınar Karşıyaka'nın başında 300'üncü kez görev yapmanın gururunu yaşadı.

Karşılaşmayı değerlendiren Sarıca, "İlk olarak tüm oyuncularımı, teknik ve idari ekibimi kutlamak istiyorum. Çünkü arka arkaya kazanmak kolay değil. 10 maç galip gelip kulüp rekorunu egale ettik. Bu büyük bir başarı. Petkimspor sert bir müsabaka oynadı. Bütün maçı üstün götürmemize rağmen iki üç defa rakibe yakalansak da teslim olmadık. Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız önemli bir final maçı var" dedi.

"AVRUPA'DA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacaklarına inandığını kaydeden Sarıca, "Avrupa'da yolumuza devam etmek için rakibimiz Bilbao Basket'i yenmeliyiz. İyi giden süreci devam ettirmemiz için bu maçı kazanmamız lazım. Petkimspor iyi bir deplasman galibiyeti oldu. Kimse maçı izlemedi, herkes maçın içinde oldu. Tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum" yorumunu yaptı. Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket karşılaşması çarşamba günü İzmir'de oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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