Phil Spencer, The Elder Scrolls VI'nın Xbox'a özel çıkacağını doğruladı

Phil Spencer'ın GQ ile yaptığı röportajda The Elder scrolls VI'nın Xbox'a özel çıkış yapacağını doğruladı. Mart ayında Microsoft'a katılan Bethesda hakkında bir bölümde geliyor. Bethesda'nın yaklaşan bilim kurgu oyunu,Starfield'ın Xbox ve PC'ye özel olarak çıkacağı doğrulanmıştı ve şimdi ise Spencer'a göre The Elder Scrolls VI'da PC ve Xbox'a çıkış yapacak.

Spencer'ın yaptığı röportajda, "Elimizdekilerin tam paketini getirebilmemizi istiyorum ve bu da Elder Scrolls VI için doğru olurdu. Franchiseların herhangi birini düşündüğümde bu doğru olurdu." Sözlerine yer verdi.

Tüm bunlar The Elder Scrolls VI'nın Xbox'a özel olma olasılığını açık bırakıyor ve Microsoft'a bunun onaylanıp onaylanmayacağı sorulduğu zaman ise Spencer, Microsoft'un Bethesda anlaşmasının bir parçası olarak Xbox'a özel oyunları getireceğini onayladı.

Phil Spencer'ın açıklamaları ele alınacak olursa, The Elder Scrolls VI'nın sadece Xbox ve PC'ye özel çıkması muhtemel görünüyor, ancak ne zaman çıkacak sorusunun cevabı henüz verilmedi

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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