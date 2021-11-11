PFDK'dan Göztepeli Yalçın Kayan'a 3, Kasımpaşalı Eysseric 2 maçtan men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe futbolcusu Yalçın Kayan'a 3, Kasımpaşa futbolcusu Valentin Eysseric ise 2 maçtan men cezası verdi. PFDK ayrıca, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da saha olayları nedeniyle para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

9- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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