Petrol ve altın fiyatları geriledi

ABD Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketini onaylayarak Senato'ya göndermesinin ardından yükselen petrol fiyatları, en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Şubat ayı Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi verisinin düşmesinin de etkisiyle geriledi.

Emtia piyasalarında 1,716 dolar ile Haziran ayından bu en düşük düzeyi görmesinin ardından, küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs yardım paketini onaylamasıyla, hafif toparlanarak 1,750 doların üzerine dönen altın fiyatları da 1,715 dolara kadar düştü.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.66 düşüşle 62.64 dolar,Batı Teksas yüzde 0.48 düşüşle 59.87 dolar,altın yüzde 0.53 düşüşle 1,714.95 dolar,gümüş yüzde 1.33 düşüşle 26.15 dolar,bakır yüzde 0.23 artışla 9,021.00 dolar,platin yüzde 0.28 düşüşle 1,184.82 dolar,paladyum yüzde 0.02 düşüşle 2,355.50 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 402 liraya, çeyrek altın 675 liraya, Cumhuriyet altını da 2,709 liraya geriledi.ALB Forex'in bülteninde, "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, soya fasulyesinin haftalık ihracat satışlarının 31 Aralık'ta sona eren haftadan bu yana en düşük hacim olan 238.700 ton olduğunu söyledi. Tahıllarda USDA, ABD'nin haftalık mısır ihracatsatışları için sekiz ayın en düşük seviyesini ve bir yılın en düşük buğday çetelesinibildirdi" denildi ve eklendi: "Ulusal Kooperatif Şeker Fabrikaları Federasyonu'nun genel müdürü Prakash Naiknavare, konteyner sıkıntısının ihracatı sınırladığını söyledi ve 'Yaklaşık 3 milyon tonluk ihracat sözleşmeleri imzaladık, ancak yalnızca 1 milyon ton civarında sevkiyat yapmayı başardık' dedi."Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) Perşembe günü, kısmen Avustralya, Kazakistan ve Rusya'daki mahsuller için yukarı yönlü revizyonları yansıtan 2020/21 sezonunda küresel buğday üretimi tahminini yükseltti."Mısır fiyatı aralık ayından gelen yükselen kanal trendini Cuma günü aşağı yönlü kırmıştı. Bugün güne satışla başlayan fiyat, kanal trendine doğru dönerek onay görüntüsü oluşturmuş durumda."Ocak ayı başından bu yana yükselen trend üzerinde hareket eden ve oluşan sıkışma formasyonunu yukarı yönlü kıran soya fiyatı geçtiğimiz hafta kırdığı düşüş trendine doğru onay hareketi sergilemişti.

"Şeker fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş sonrasında 16.45 bölgesine geriledi. İki farklı yükseliş trendinin etkisinde bulunan şeker fiyatında 16.45 seviyesi yükseliş trendinin destek seviyesi konumunda bulunuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı