Peru'da son 24 saatte 8 bin 333 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kovid-19 salgınında Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya ve Meksika'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı Peru'da, son 24 saatte 8 bin 333 kişinin testi pozitif çıktı.

Ülkede 3'üncü dalganın etkili olduğu bugünlerde Omicron kaynaklı vaka sayısının 332'ye yükseldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgın nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 203 bin 67'ye çıktığı ülkede, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 333 artarak 2 milyon 375 bin 813'e ulaştı.

Aktif vaka sayısının yeniden tırmanışa geçtiği ülkede iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 357 868 oldu.

Peru'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 Ocak'ta 23.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı.

Aşı durumu

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 72,6'sına birinci doz, yüzde 68,2'sine ikinci doz ve yüzde 7,5'ine üçüncü doz aşı uygulandı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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