Peru'da Başsavcı Chavarry İstifasını Açıkladı

Güney Amerika ülkesi Peru'da, Brezilya inşaat firması Oberdecht ile ilgili yolsuzluk soruşturmasını engellemekle suçlanan Başsavcı Pedro Chavarry istifa edeceğini açıkladı.

Başsavcı Chavarry, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "başsavcılık makamının özerkliğini korumak adına istifa etmeye karar verdiğini" duyurdu.

Başsavcı, Oberdecht soruşturmasını yürüten savcılar Jose Perez and Rafael Vela'yı görevden aldığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, savcıları görevden alan Başsavcı Chavarry'yi Peru'nun çıkarlarına zarar vermekle suçlamış ve savcıların görevden alınmasının yolsuzluk soruşturmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.

Vizcarra, Chavvary hakkındaki iddialar nedeniyle Kongre'den "kamu görevinde acil durum" ilan edilmesine ilişkin yasa çıkarmasını talep etmişti. Vizcarra'nın bu adımla Chavarry'nin görevden alınmasının yolunu açmayı planladığı yorumları yapılmıştı.

Öte yandan Chavvary'nin avukat olarak bağlı bulunduğu Lima Barosu, başsavcının üyeliğini askıya aldığını duyurmuştu.

Rüşvet skandalı

Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Oberdecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, martta kendi özel danışmanlık firmasıyla Oberdecht arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

Kuczynski'nin rakibi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori de 2011 ve 2016'da devlet başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyalarında Oberdecht için kara para akladığı gerekçesiyle soruşturma geçirmişti.

Kaynak: AA