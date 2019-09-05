Pertek Kaymakamı Nasır görevine başladı

05.09.2019 15:46

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Pertek Kaymakamlığı'na atanan Muhammed Emin Nasır, görevine başladı.

Antalya'nın Akseki Kaymakamı görevindeyken Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Tunceli'nin Pertek Kaymakamlığına atanan Muhammed Emin Nasır, ilçeye gelerek görevine başladı.

Kaymakam Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atama kararının ardından Pertek ilçesinde göreve başladığını söyledi.

Daha önce çalıştığı yerin bir turizm ilçesi olduğunu ve Pertek'inde turizm potansiyeli olan bir ilçe olduğunu ifade eden Nasır, şöyle konuştu:

"Pertek ilçesi kentin en büyük ilçesi ve 45 köyü var. Önceliğimiz Pertek ilçemizi köyleriyle beraber tanımak olacak ve tanıdıkça daha çok faydalı olacağımı düşünüyorum. Antalya'dan Tunceli'ye geldim. Önceki görev yaptığım ilçe turizm ilçesiydi ve oradaki tecrübemi Pertek ilçesine aktarmak istiyorum. Pertek'i turizm alanında, eğitimde, sağlıkta, tarım ve hayvancılık alanında daha ileriye taşımak gibi düşüncelerimiz var."

Kaynak: AA