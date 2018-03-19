Perakende Satış Endeksleri Açıklandı

Perakende satış hacmi 2018 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı perakende satış endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 arttı.

Perakende satış endeksleri 2015 temel yıllı olarak ilk defa bu haber bülteni ile yayımlanmaktadır. Haber bülteni ekinde bulunan '2015 Temel Yıllı Perakende Satış Endekslerine İlişkin Açıklama' dosyasında ve metaveri kısmında detaylı bilgi bulunmaktadır.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,1 arttı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 19,6 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,5 arttı. - İSTANBUL