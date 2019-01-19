Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'na Doğru

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın (PENTEX) bu yıl 8'incisinin gerçekleştirileceğini belirterek, "Gaziantep'in ve Türkiye'nin üretiminde çok önemli bir yeri olan hazır giyim, penye ve tekstil sektöründe katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz" dedi.

Adnan Ünverdi, GSO, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB destekleriyle bir fuar şirketi tarafından organize edilen, 8'inci PENTEX Fuarı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Sektöründe tek olma özelliği bulunan fuarın 23 Ocak 2019 Çarşamba günü açılacağını dile getiren Ünverdi, "Tekstil sektörü gerek istihdam ve üretim, gerekse ihracat performansı ile Türkiye'nin en önemli imalat sanayi kolları arasında yer almaktadır. Üretim çeşitliliği ile ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer alan Gaziantep'te penye, tekstil ve hazır giyim sektörü oluşturduğu istihdam, ihracat ve katma değerle önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Hızla değişen küresel dünya ekonomisinde tekstil sektörünün çok daha önemli hale geldiğine dikkati çeken Ünverdi, bu sektörlerde kent ve ülke olarak dünya markası ürünler çıkartılması gerektiğini kaydetti.

Üretim çeşitliliğinin ve ürün yelpazesinin fazla olduğu tekstil sektöründe Türkiye'nin, dünyada söz sahibi konumunda olduğunu aktaran Ünverdi, "Tekstil sektöründeki ihracatçılarımızın, üreticilerimizin güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarındaki trendleri yakından takip ederek, katma değerli üretimler yapması uluslararası arenadaki gücümüze güç katacaktır. Bu anlamda yeni ürünlerin sergileneceği PENTEX Fuarımız da önemli bir buluşma noktası olmuştur" şeklinde konuştu.

Fuar hakkında

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB destekleriyle organize edilen, 8'inci Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) 23 Ocak 2019 Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Gaziantep ve ülkemiz ekonomisinde önemli yeri olan penye ve tekstil sektöründeki yeni modellerin sergileneceği fuar Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Protokolün katılımıyla saat 14.00'de resmi törenle açılacak fuar, 26 Ocak tarihine kadar, 10.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarda 120 firma 350 marka ile yer alacak. Fuarda, penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları (etiket, elyaf, lastik, kurdela, tela, vatka, düğme, çıt çıt, perçin, fermuar, pul, payet, boncuk, askı) etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları yer alacak.

Başta Gaziantep'ten firmaların katılacağı fuarda, Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'den de firmalar yer alacak. Dolaylı olarak ise Yunanistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletlerinde de firmalar katılacak.

Fuarı, yurtiçinden ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından da Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri, Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna ve Fransa'dan 20 bin civarında profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA