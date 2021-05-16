Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 70 metre uzunluğundaki 2 odalı mağaranın imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 70 metre uzunluğundaki 2 odalı mağaranın imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonlar kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 odalı ve 70 metre uzunluğundaki mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak