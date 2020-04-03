Pelikanlar masalsı görüntüler oluşturdu
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Türkiye, Afyon, Eber

Pelikanlar masalsı görüntüler oluşturdu

Pelikanlar masalsı görüntüler oluşturdu Yüzlerce pelikan,146 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gölün üzerinde süzüldü Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye'ye doğru göç eden pelikanlardan bir grup Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'ne indi.

03.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:11
Pelikanlar masalsı görüntüler oluşturdu

Pelikanlar masalsı görüntüler oluşturdu

Yüzlerce pelikan,146 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gölün üzerinde süzüldü

AFYONKARAHİSAR - Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye'ye doğru göç eden pelikanlardan bir grup Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'ne indi. 146 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gölün üzerinde süzülen yüzlerce pelikan, kendilerini görüntüleyen drone kameraya aldırış etmeden uçuşlarını sürdürdü.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'ki sulak alanlar göçmen kuşların durakları haline gelmiş durumda. O duraklar arasında önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'ne mevsimin ilk pelikanları geldi. 146'dan fazla kuş türüne ev sahipliği yapan göle gelen yüzlerce pelikanın göl üzerinde sürü halinde uçtuğu görüldü.

Emir Dağları ve Sultan Dağları arasındaki 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip Eber Gölü, önemli bir kuş gözlem merkezi olarak kuş gözlemcilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Göçmen kuşları görüntülemek için Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu Koordinasyonu'nda giden Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek, kuşların göl üzerinde ki uçuşlarını drone kamerayla kaydetti. Pelikanlar, kendilerini görüntüleyen kameraya adeta poz verircesine süzülerek uçuşlarını gerçekleştirdi.

Pelikanlar masalsı görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

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Pelikanlar masalsı görüntüler oluşturdu
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