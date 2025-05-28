Pegasus indirimli bilet kampanyası: Pegasus yurt dışı indirimli bilet nasıl alınır? Pegasus yurt dışı 1 Euro kampanyası hangi ülkeleri kapsıyor?

Uygun fiyatlı yurt dışı uçak bileti arayan yolcular, Pegasus'un 2025 yılına özel kampanya dönemlerini ve avantajlı bilet fırsatlarını yakından takip ediyor. Özellikle seyahatlerinde tasarruf sağlamak isteyenler için erken rezervasyon olanakları, promosyon indirimleri ve dönemsel fırsatlar büyük kolaylık sunuyor. Pegasus'un sunduğu özel kampanyalar sayesinde, farklı ülkeler arasında daha ekonomik şekilde seyahat etmek mümkün hale geliyor. Seyahat planı yapanlar, "Pegasus'un yurt dışı indirimli bilet satışları ne zaman başlıyor?" ve "En ucuz bilet nasıl bulunur?" sorularına yanıt ararken, avantajlı fiyatlarla uçmanın yollarını da araştırmaya devam ediyor. Peki, 2025 Pegasus kampanya dönemi ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar için en ekonomik biletler nasıl temin edilir? İşte hesaplı seyahat etmek isteyen yolcular için merak edilen detaylar...

PEGASUS'UN 2025 YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahat planlayan BolBol üyelerine özel yeni bir kampanya başlattı. 28-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerde, seçili yurt dışı destinasyonlarına 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuluyor. Bu avantajlı kampanya, 25 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için geçerli olacak.

Pegasus indirimli bilet kampanyası

Kampanya kapsamında Pegasus'un sunduğu Light Paket ile bilet alan yolcular, ekstra bagaj seçeneklerini de oldukça uygun fiyatlarla değerlendirme şansı elde ediyor. Kampanyaya özel olarak, 5 Euro karşılığında kabin bagajı (ek el bagajı) ve 5 Euro karşılığında 12 kg uçak altı bagajı satın alınabiliyor. Dileyen yolcular, sadece 10 Euro fark ödeyerek Süper Eko Paket avantajlarından da yararlanabiliyor.

Bu büyük fırsat, yalnızca 150.000 koltukla sınırlı. Biletler yalnızca flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Pegasus'un sınırlı süreli bu kampanyası, hem fiyat avantajı hem de esnek bagaj seçeneğiyle yurt dışına ekonomik seyahat etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Pegasus 1 Euro bilet kampanyası

PEGASUS'UN YURT DIŞI 1 EURO KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Pegasus Hava Yolları tarafından sunulan 1 Euro + vergilerle yurt dışı uçak bileti kampanyası, belirli tarih aralıklarında ve sınırlı kontenjanla geçerli olacak şekilde planlandı. Bu kampanya, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı çeşitli Avrupa ve Orta Doğu destinasyonlarına yönelik uygun fiyatlı seyahat imkânı sunuyor.

Avrupa'da Kampanyaya Dahil Olan Şehirler:

Pegasus'un kampanyası kapsamında uçuş düzenlenen başlıca Avrupa şehirleri şunlardır:

Atina, Berlin, Bologna, Bratislava, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Cenevre, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Eindhoven, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kopenhag, Köln, Londra, Paris, Roma, Stuttgart, Viyana ve Zürih. Bu şehirler, hem kültürel zenginlikleriyle hem de Pegasus'un cazip fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Orta Doğu ve Kafkasya Bölgelerinde Kampanya Geçerli Olan Noktalar:

Kampanya kapsamında Pegasus, Orta Doğu ve Kafkasya bölgesine de uçuşlar gerçekleştiriyor. Bu destinasyonlar arasında Bakü, Erivan, Gence, Tiflis, Üsküp ve Zagreb gibi şehirler bulunuyor. Bu şehirler, hem kültürel yakınlık hem de ekonomik uçuş avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Pegasus'un 1 Euro yurt dışı kampanyası, sadece belirli tarihler arasında satın alınan biletler ve sınırlı sayıdaki koltuklar için geçerlidir. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların erken rezervasyon yapmaları tavsiye edilir. Güncel kampanya detayları ve uçuş tarihleri için Pegasus'un resmi internet sitesinden bilgi alınabilir.