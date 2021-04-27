Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümlerin kazandırılması konuşuldu
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Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümlerin kazandırılması konuşuldu

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümlerin kazandırılması konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaretinde, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümlerin kazandırılması konuşuldu.

Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaretinde, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümlerin kazandırılması konuşuldu.

Rektör Beydemir'e ziyarette üniversitenin Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular eşlik etti. İkili Pazaryeri Meslek Yüksekokulu hakkında fikir alışverişinde bulunurken, Başkan Tekin, Rektör Beydemir'e yapmış olduğu ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Yapılan ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Tekin, "Kıymetli rektörümüz ile Pazaryeri Meslek Yüksekokulumuza yeni bölümler kazandırılması konusunda görüşme yaptık ve istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Pazaryeri ilçemiz için güzel bir görüşme oldu" dedi.

Öte yandan ziyarette AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan da hazırda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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