Pazarlara yılbaşı düzenlemesi
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Pazarlara yılbaşı düzenlemesi

29.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:42
Pazarlara yılbaşı düzenlemesi

Muratpaşa Belediyesi, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 1 Ocak Cuma günü kurulacak pazarların 31 Aralık Perşembe gününe alındığını açıkladı.

Muratpaşa Belediyesi, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 1 Ocak Cuma günü kurulacak pazarların 31 Aralık Perşembe gününe alındığını açıkladı.

Muratpaşa Belediyesi, yılbaşı günü, 31 Aralık'ta saat 21.00'de başlayacak 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gitti. Buna göre 1 Ocak Cuma günü kurulan pazarların 31 Aralık Perşembe günü açılacağı belirtildi. Muratpaşa'da, yapılan düzenleme sonrası, sadece bu haftayı kapsamak üzere, perşembe günü Yenigün, Sedir, Güzeloba, KIzıltoprak, Konuksever ve Varlık kapalı pazar yerleriyle birlikte Şirinyalı, Meltem, Güvenlik, Değirmenönü, Çaybaşı, Dedeman açık semt pazarları kurulacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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