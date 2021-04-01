Pazarlara kısıtlama düzenlemesi
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Pazarlara kısıtlama düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pazarlara kısıtlama düzenlemesi

Osmangazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına uygun olarak pazar yerlerinde düzenleme yaptı.

Osmangazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına uygun olarak pazar yerlerinde düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme kapsamında cumartesi ve pazar günü kurulan pazarlar hafta içine alındı.

Risk haritasında yüksek riskli il sayısının 17'den 58'e yükselmesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edildi. Alınan kararlara göre kırmızı kategoride yer alan Bursa'da da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması olacak. Osmangazi Belediyesi, uygulanacak olan kısıtlamalarda hem vatandaşların hem de esnafın mağdur olmaması için semt pazarların kurulduğu günlerle ilgili düzenleme yaptı. Buna göre, hafta sonları kurulan semt pazarları hafta içine aldı.

Yapılan düzenleme ile birlikte, 3 Nisan Cumartesi günü kurulması gereken Emek, Reyhan, Soğanlı-Çirişhane, Yeşilova, Soğanlı-Kanalboyu, Hamitler Ali Bostancı semt pazarları, 2 Nisan Cuma günü kurulacak. 4 Nisan Pazar günü kurulması gereken Bağlarbaşı, Hürriyet, Ziraat, İvazpaşa, Dikkaldırım, Yenibağlar, Hamitler TOKİ, Demirtaş ve Ovaakça semt pazarları ise 5 Nisan Pazartesi günü kurulacak.

Osmangazi Belediyesi'nin köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için Çarşamba Pazarpark'ta kurduğu Çiftçi Pazarı ise Pazar günü yerine her hafta cuma günü tüketici ile buluşacak. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Hamitler Ali Bostancı Tekstil Pazarı ise kısıtlamalar sebebiyle çarşamba gününe alındı. - BURSA

Pazarlara kısıtlama düzenlemesi
Pazarlara kısıtlama düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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